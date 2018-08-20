Новую ракету для комплекса "Панцирь-С1М" испытают до конца года

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что модернизированная ракета для комплекса "Панцирь-С1М" будет испытана до конца четвертого квартала текущего года. При этом он отметил, что не может раскрыть характеристики новой ракеты. Известно, что она будет превосходить предыдущую ракету по ряду параметров.

О необходимости модернизации комплекса "Панцирь" ранее говорил президент России Владимир Путин.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс может базироваться как на земле, так и в море. Он создан для защиты гражданских и военных объектов от всех современных средств воздушного нападения, передает РИА Новости. "Панцирь" эффективен при любой погоде, любой радиоэлектронной обстановке, как днем, так и ночью. Он эффективен как от наземных, так и от надводных угроз.