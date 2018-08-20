Была радостной и улыбалась: Вера Глаголева пришла к Родиону Нахапетову во сне
Прошел год, как не стало любимой миллионами актрисы — солнечной и трогательной Веры Глаголевой. Только самые близкие знали о том, как актриса боролась с тяжелым недугом. На публике она всегда улыбалась – и все запомнили ее именно такой.
В студию "Прямого эфира" пришли партнеры Веры Глаголевой по фильмам и, конечно, ее друзья и родные.
Дистанционно со студией вышел на связь и Сергей Филин, с которым актриса дружила. Он рассказал о том, что когда несколько лет назад с ним произошла беда – его облили кислотой, то именно Вера Глаголева первой приехала в больницу.
Филин признается, что она была для него образцом женщины, перед которой хочется чувствовать себя мужчиной, и при ней он просто не имел шансов "отступить назад".
Андрей Малахов включил в программу и фрагменты интервью Глаголевой, в котором она рассуждает, в частности, об отношениях мужчины и женщины и о главном в них – стремлении быть вместе.
"Если человек не ценит каждую минуту вместе с любимым, то это уже трещина в любви. Уже сомневаешься, нужно ли тянуть это", — говорила незадолго до ухода актриса и режиссер.
Невозможно было не вспомнить в этой программе и свадьбу одной из дочерей Веры Глаголевой Анастасии Шубской с хоккеистом Александром Овечкиным. На тех кадрах мать невесты дает напутствие молодой семье, все счастливы, и никто еще не думает о том, что Веры Глаголевой скоро не станет.
Другая дочь актрисы – Анна Нахапетова, которая пришла в студию, говорит, что никаких предчувствий тогда не было, и никто не думал о таком исходе.
Однако она признается, что эти кадры со свадьбы сейчас смотрятся по-другому, а с момента смерти мамы Анна их даже не пересматривала.
Пришел в студию и бывший муж Веры Глаголевой – известный актер и режиссер Родион Нахапетов. Эта пара многим казалась идеальной, но судьба развела их.
В студии программы Нахапетов признается: несмотря на это, он никогда не забывал о Вере. "Ее уход — это тяжелейшая потеря любви для меня", — признается Родион Нахапетов.
На вопрос, в какой бы один день из их совместной жизни хотел бы вернуться Нахапетов, он припомнил, как Вера однажды подарила ему коричневый собственноручно связанный шарф, и это трогательное воспоминание он трепетно хранит в своей душе.
На вопрос Андрея Малахова, снится ли ему Вера, он признался, что около месяца назад он увидел ее. Нахапетов рассказал, что в том сне Вера была радостная и улыбалась, от нее исходил позитив и чувство, что у нее "все хорошо".
Воспоминания об актрисе людей, которые близкое знали ее, и признания, как они прожили этот год без Веры Глаголевой, - в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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