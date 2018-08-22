Паломница родила сына во время одного из главных обрядов хаджа

Более двух миллионов мусульман встречают праздник в священном городе ислама Мекке. Среди верующих, которые совершают хадж, в этом году — более двадцати двух тысяч россиян. Накануне паломники участвовали в одном из главных обрядов — стоянии на горе Арафат.

И прямо во время него одна из верующих родила сына. Женщина едва успела спуститься с 70-метрового холма. Такое произошло впервые в истории, отмечает телеканал "Россия 24".