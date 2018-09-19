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Пытки в колонии 42 минуты назад
Макарову, избитому в ярославской колонии, скостили срок
Заволжский райсуд Ярославля сократил на два месяца срок заключения Евгению Макарову, избитому в колонии.
Как сообщает "Интерфакс", суд зачел ему период пребывания в СИЗО. Ранее он был приговорен к 6 годам и 10 месяцам заключения. Суд учел имеющиеся у Макарова 138 взысканий и отсутствие поощрений. Уже через 10 дней он сможет выйти на свободу.
Летом в Интернете появилось несколько видео с пытками в ярославской колонии номер 1, ролики вызвали большой резонанс. События на записи относились к 2016 и 2017 годам. На кадрах видно, как сотрудники колонии наносили осужденным удары руками, ногами и резиновыми палками.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. 11 сотрудников колонии были арестованы, еще один находится под домашним арестом. Расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета России.
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