Новое отравление в Солсбери: кто и зачем "охотился" за семьей Шапиро

Самой абсурдной из всех историй, написанных вокруг дела Скрипалей, британские читатели признали новую "сенсацию" из таблоида The Sun. Там появилось эксклюзивное интервью с одной из жертв воскресного отравления в Солсбери. Instagram-модель с израильским паспортом и русскими корнями всерьез утверждает, что за ней охотятся российские спецслужбы "по приказу из Кремля". Правда, Анна Шапиро и ее муж пострадали не от секретного химиката, а от крысиного яда за ужином в местном ресторане.

Любителям итальянской кухни в Солсбери скоро будет негде пообедать. Из-за Скрипалей закрыли сетевой ресторан Zizzi. Теперь новое отравление в ресторане Prezzo. И за ним опять сумели найти "руку Кремля". В минувшее воскресенье в этом ресторане вместе с мужем поужинала 30-летняя россиянка Анна Шапиро. В итоге с признаками отравления оба они оказались в больнице, где лечили Сергея Скрипаля.

Супруг — 42-летний англичанин Алекс Кинг по-прежнему в реанимации. Молодая женщина сейчас находится в одной из местных гостиниц, ее охраняет полиция. В интервью газете The Sun она назвала себя моделью, сообщила, что живет в Англии около 10 лет и имеет израильское гражданство. Анна Шапиро заявляет, что ее отец — сбежавший в Лондон отставной генерал, и за ней "ведет охоту" российская разведка.

"Я стала целью подчиненных Путина, — сообщила девушка. — Они хотят убить меня, потому что противостою Путину и выступила против своей страны. Россия способна на все!".

Врачи подозревают, что эта пара отравилась стрихнином. Ресторан сейчас закрыт. Но паника в воскресенье здесь была нешуточная. В находящемся по соседству магазине вспоминают, как улицу тут же заблокировали полицейские. Сюда приехали кареты скорой помощи и появились эксперты в костюмах химической защиты.

"Я думаю, что это уже было чересчур, — говорит совладелец магазина Сара Ортон. — Если у кого-то русский акцент, и он почувствовал себя плохо в ресторане, где подают пиццу, это совсем не значит, что он отравился "Новичком". Это просто смешно".

Как и большинство жителей Солсбери, Сара Ортон за последние месяцы прочитала немало о том, какими бывают яды. Тем более, Скотленд-Ярд предупредил, что вероятности новых отравлений здесь исключать нельзя. Полиция не может объяснить, каким образом в корзине местной благотворительной организации оказался запечатанный флакон с "Новичком", которым в июне отравились двое местных наркоманов.

"Я думаю, что разговоры об остатках "Новичка" несерьезны, — продолжает Сара Ортон. — Если вспомнить то, что говорил один ваш русский ученый, который сбежал в США и написал там книгу об этом веществе, то "Новичок", попадая на открытой воздух, теряет свою поражающую силу, и его окончательно смывает водой".

Тем не менее, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о намерении защитить жителей Англии от новых угроз. Его ведомство сейчас испытывает специальные дроны и роботы, которые будут дистанционно выявлять наличие опасных химических веществ. Испытания проводятся рядом с Солсбери, в лаборатории Портон Даун, где в крови отравленных Скрипалей и британских граждан обнаружили следы нервно-паралитического вещества.

После того, как Лондон обвинил в отравлении Скрипалей двоих россиян, никакой официальной информации об инциденте в Солсбери не появилось. И хотя подозреваемые дали интервью, а из Москвы прозвучал еще один сигнал о готовности помочь в расследовании, насколько известно по дипломатическим каналам, Великобритания пока не предприняла никаких попыток, чтобы установить с ними контакт.