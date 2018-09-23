Сергей Шляпников: благодарен ребятам за игру с Италией

Главный тренер сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал победу своей команды над итальянцами в пяти партиях на чемпионате мира. Он рассказал, что российские волейболисты испытывали серьезное давление перед матчем, но сумели справиться с волнением.

"Хочу поблагодарить своих игроков и весь наш коллектив. У Италии была огромная поддержка болельщиков, поэтому нам пришлось нелегко. Ребята испытывали серьезное давление перед матчем, и мне важно было их успокоить. Они смогли настроиться на игру и здорово ее провели", — цитирует Шляпникова официальный сайт Международной федерации волейбола.

Напомним, что россияне обыграли итальянцев со счетом 3:2 по партиям и 23 сентября сразятся в заключительном матче второго группового раунда чемпионата мира с командой Финляндии.