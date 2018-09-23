Шапиро и Кинг могли разыграть спектакль в Солсбери из-за британского гражданства и суда

Автор: Дмитрий Киселёв

В британском городке Солсбери "Новичок" вновь прямо-таки растворен в воздухе. По крайней мере, таково восприятие, что и предполагает, как мы уже знаем, настоящую реакцию. И когда недавно некая 30-летняя дама, как это сейчас принято определять, с пониженной социальной ответственностью, отравилась в ресторане пиццей, то, конечно же, все тут же подумали на Россию. Мол, именно Путин женщину и отравил.

Дама, как выяснила британская Mirror, — 30-летняя уроженка Нижнего Новгорода с израильским паспортом Анна Шапиро. Элитная проститутка с таксой в 4 тысячи фунтов за ночь. Недавно связала свою жизнь с местным наркоторговцем Алексом Кингом. Тот специализируется на кокаине и экстази. Полиция вменяет ему 12 криминальных эпизодов.

Но вот Анна Шапиро находит своего суженого на полу ресторанного туалета с пеной у рта. И Солбери взрывается: "Путин!" Полиция ведет себя уклончиво, мол, яд неизвестен. Но ведь всем и без того ясно, что это — Кремль. Вот и Анна Шапиро говорит, что у нее отец — русский генерал. Мстят ей... То, что Алекс Кинг мог быть отравлен наркомафией, дабы замолчал навсегда и никого не сдал, так эта версия не рассматривается. Российский след куда горячее. Работает без осечки.

Автор: Александр Хабаров

В Солсбери владельцы ресторана Prezzo подумывают о том, а не подать ли им в суд на семейную пару, устроившую здесь спектакль с отравлением?.. Недавно сюда были стянуты кареты скорой помощи, полиция спешно эвакуировала посетителей, ресторан в поисках яда обследовали эксперты в костюмах химической защиты. Имена пострадавших стали известны только два дня спустя.

Газета Sun опубликовала интервью гражданки Израиля российского происхождения Анны Шапиро. Она заявила, что их с мужем пытались отравить крысиным ядом агенты Кремля. Молодая женщина утверждала, что работает моделью, и опубликованные фотографии служили этому подтверждением.

Эдвард Дэвенпорт — старый знакомый Анны и ее супруга Алекса Кинга. Он занимается тем, что устраивает платные секс-вечеринки. В недалеком прошлом отбывал срок за мошенничество. Эдвард утверждает, что скандал с отравлением эта пара придумала от начала и до конца.

"Могло случиться что угодно. Я не исключаю, что они вообще ничем не были отравлены, а просто все разыграли. И точно так же они легко могли сами принять отраву, чтобы все было по-настоящему. Но я абсолютно точно уверен, что отравление к Путину не имеет никакого отношения. Я хорошо знаю Анну и ни разу не слышал, чтобы она хоть что-то о Путине говорила. Она совершенно вне политики. И точно так же Алекс", — заверил Дэвенпорт.

Алекс Кинг занимался тем, что поставлял девушек для оргий, которые устраивал его приятель Дэвенпорт, и организовал для этого модельное агентство. Там он и познакомился с Анной, которая в прошлом году стала его женой.

"Таких, как Анна, мы называем гламурными моделями. Это девушки, скажем так, с отдельными выдающимися частями тела. Такая тусовщица. Сомневаюсь, что она стоит четыре тысячи фунтов за ночь, но не исключаю, что какие-то деньги у богатых клиентов она брала", — рассказал Дэвенпорт.

У 30-летней Анны есть двое детей, которые живут от нее отдельно. Она пытается отсудить одного ребенка у опекунов и рассчитывает получить британское гражданство. Алекса Кинга сейчас судят за хранение кокаина.

"Насколько я знаю, его обвиняют в том, что у него были наркотики, предназначенные для продажи. По английским законам получается, что он — наркодилер. У них обоих был резон разыграть эту сцену. Анна хочет получить британский паспорт и, возможно, подумала, что ей будет легче это сделать, раструбив на весь мир, что ее преследует президент России. Алекс тоже мог понадеяться, что это поможет ему затормозить судебный процесс, выставив себя таким героем, пострадавшим от Путина", — отметил Дэвенпорт.

Полиция продолжает свое расследование. Пока есть только одно официальное заявление — о том, что следов нервно-паралитического вещества в крови отравленных экспертиза не нашла. Слово "Новичок" в Солсбери знают все от мала до велика. И то, как отреагировала на случившееся полиция, говорит само за себя.

"Я думаю, что все эта паника была чрезмерной. Если у кого-то русский акцент и он почувствовал себя плохо, поев пиццы, это еще не значит, что его отравили "Новичком". Это просто смешно", — сказал один из местных жителей.

Газета Sun поспешила удалить скандальную публикацию, объяснив это юридическими соображениями. Но винить таблоид не имеет смысла — он всего лишь выдает то, что идет "на ура". Обвинения в адрес России здесь день за днем выпускают и куда более авторитетные издания.

Еще не все успели дочитать про постановочное отравление, а The Guardian уже вскрывает очередной заговор Кремля и утверждает, что российское посольство в Лондоне собиралось тайно и вывезти Джулиана Ассанжа в Россию. Ассанж уже больше шести лет сидит в здании посольства Эквадора в центре Лондона и не может из него выйти, потому что будет схвачен лондонской полицией.

The Guardian пишет, что, по замыслу заговорщиков, Ассанж должен был сбежать в прошлом году в ночь. Якобы именно для этой цели власти Эквадора собирались формально принять его на работу в свой МИД, чтобы он мог воспользоваться дипломатическим иммунитетом и выехать на посольской машине. "Четыре различных источника заявили, что Кремль готов поддержать план, включающий возможность переезда Ассанжа в Россию. Один из них заявил, что посредником в этих переговорах выступил неизвестный российский бизнесмен. Была также рассмотрена возможность отправки Ассанжа в Эквадор на лодке", — утверждает The Guardian.

Упомянутый в статье эквадорский дипломат, которому приписывают разработку схемы побега, назвал это все выдумкой. Так же отреагировало и посольство России: "Посольство никогда не обсуждало ни с эквадорскими коллегами, ни с кем-либо еще вопрос о каком бы то ни было участии России в прекращении пребывания Джулиана Ассанжа в дипломатической миссии Эквадора. Что касается утверждения о том, что "Кремль" был готов поддержать некий тайный план, "разрешив Ассанжу приехать в Россию", то непонятен сенсационный тон авторов статьи: Россия всегда рада любым иностранным гостям, если они приезжают к нам на законно".

Не исключено, что сам Ассанж против такой перспективы, возможно, и не возражал бы. С июня 2012 года он находится фактически в заточении, без солнечного света, а теперь еще и без возможности общаться с внешним миром. Нынешние эквадорские власти запретили ему выступать с какими бы то ни было заявлениями.