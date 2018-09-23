Норвежский премьер прокомментировала задержание россиянина за шпионаж

Делать какие-либо выводы из инцидента с задержанием и арестом россиянина в Норвегии по подозрению в шпионаже очень рано — расследование должно идти своим чередом. Об этом, передает ТАСС, заявила глава правительства Норвегии Эрна Сульберг.

Она обеспокоена тем, что предполагаемая шпионская деятельность могла иметь место в стенах норвежского парламента — Стортинга. Однако сам факт разведывательной деятельности против Норвегии ее не удивляет — ранее разведка страны обвиняла в этом, в частности, Россию и Китай.

Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде не стала комментировать произошедшее, заявив, что в ведомстве пока "не знают, что произошло".

В посольстве России в Норвегии ранее подтвердили факт задержания и последующего ареста российского гражданина, заявив, что эти действия совершены под нелепым предлогом. Сообщалось, что 51-летнего россиянина задержали в аэропорту Осло 21 сентября, а на следующий день по решению суда поместили под стражу на две недели с контролем писем и посещений.

Перед этим представитель России, которого заподозрили в незаконной разведывательной деятельности, участвовал в семинаре в норвежском парламенте на тему дигитализации. В мероприятии приняли участие представители 34 стран.

Представители посольства обеспечивают консульское содействие, защиту прав и интересов задержанного гражданина России, сообщила телеканалу "Россия 24" представитель дипмиссии Ольга Кирьяк. Адвокат задержанного россиянина Хеге Аакре рассказала, что он сотрудничает со следователями норвежской полиции с целью "прояснить возникшее недоразумение".