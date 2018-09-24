Российская пшеница угрожает американским фермерам

Рекордный урожай российской пшеницы угрожает благосостоянию фермеров США.

Как пишет электронная версия газеты The Wall Street Journal, российское сельское хозяйство процветает: за минувший сельскохозяйственный год, который завершился 30 июня, Россия экспортировала более 40 миллионов тонн пшеницы. Это примерно в два раза больше, чем в прошлом году. В 2016 году Россия стала лидером по объемам экспорта пшеницы, оттеснив США, а в 2018 году также повторила рекорд. Между тем американские сельхозпредприятия продолжают закрывается со скоростью, которая не наблюдалась с 80-х годов.

Свою роль могут сыграть торговые споры США с Китаем и другими странами. КНР уже ввела тарифы в размере 25% на пшеницу из США.

По прогнозу Минсельхоза РФ, урожай в этом году ожидается в объеме 105 миллионов тонн, передает ТАСС.