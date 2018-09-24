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24 сентября 201816:54

Отстранение Додона назвали недемократичным

В Молдавии временно отстранен от выполнения своих обязанностей президент страны Игорь Додон. Временная приостановка его полномочий говорит о недемократичности молдавского государства и серьезном внутриполитическом кризисе. Так считает сенатор от Крыма, член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.

Полномочия Игоря Додона временно заморозил Конституционный суд Молдавии, напоминает РИА Новости. Конституционные судьи постановили, что вместо президента Молдовы глава правительства и спикер парламента могут назначить двух новых министров в контролируемой прозападной коалицией правительство. Додон дважды не согласился с кандидатурами новых министров не по политическим, а по чисто профессиональным требованиям к ним, считает Цеков.

Сергей Цеков подчеркнул, что в Молдавии возник раскол гражданского общества: меньшая часть ратует за сотрудничество с Евросоюзом и НАТО, а для большей части молдавского общества важно сохранение дружественных отношений с Россией.

При этом сенатор от Крыма подчеркнул, что на фоне прозападного парламента сам Додон не прозападный и не провосточный президент. Он промолдавский, подчеркнул Цеков. По мнению российского сенатора, у Додона перед глазами пример Украины, который показывает, насколько для страны важно сохранять конструктивные отношения с Москвой.

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