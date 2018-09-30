Ребрендинг для Солсбери: мэрия города хочет вернуть туристический имидж скандальному месту

Власти города, где отравили бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, наняли консультантов, чтобы изменить имидж города. В первую очередь, чтобы муниципалитет перестал ассоциироваться с нервно-паралитическим веществом и международным скандалом. После инцидентов с отравлениями турпоток в Солсбери снизился, сообщает телеканал "Россия 24". Вернуть его планируют за счет продовольственных ярмарок, литературных фестивалей и рождественского катка.