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30 сентября 201817:49

Зинке посоветовали прекратить бессодержательные речи

EPA

Не тратить время на бессодержательные речи советует глава Чечни Рамзан Кадыров министру внутренних дел США Райану Зинке, заявившему о возможной морской блокаде России. Целью такой гипотетической блокады Зинке ранее назвал создание помех поставкам российских энергоносителей в страны Ближнего Востока.

Кадыров посоветовал Зинке "подумать о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями", передает РИА Новости. Заявление американского министра, по мнению главы Чеченской республики, показывает, что Зинке слабо знает Россию, ее историю, способности и возможности.

Бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко назвал заявление Зинке "продолжением пиара", постоянно проводимого администрацией американского президента Трампа. Если же США вдруг решатся на такой шаг, у России "есть Военно-морской флот, который будет противодействовать этому", добавил адмирал.

По словам бывшего командующего Черноморским флотом адмирала Владимира Комоедова, у США "пупок развяжется" обеспечивать полную блокаду, и, хотя у них есть такие возможности, у России имеются возможности для ответа.

Комоедов напомнил о возможностях российской эскадры в Средиземном море, хотя при поддержке НАТО и Израиля боевые возможности США существенно выше. Россия, добавил бывший командующий ЧФ, может ввести конвойную службу и сопровождать каждое судно в Сирию и из Сирии.

Свободную торговлю пока никто не отменял вне зависимости от того, энергетические, военные или ракетные составляющие, отметил Комоедов, назвав заявление американского министра чересчур эмоциональным. Ситуация, по словам адмирала, нуждается в разрядке, а администрации США стоит прекратить нагнетать обстановку, передает "Интерфакс".

Российский сенатор Алексей Пушков и вовсе прокомментировал заявление Райана Зинке словами о том, что "иногда лучше жевать, чем говорить".

Заявление Зинке процитировало издание The Washington Examiner. По мнению американского министра, единственная причина, по которой Россия присутствует на Ближнем Востоке — желание распределять потоки поставок энергоносителей так же, как в Восточной Европе.

Помимо угрозы блокировать пути поставок российских энергоносителей Зинке упомянул и возможность экономических методов воздействия на Россию и Иран для их вытеснения с энергетического рынка. США способны это сделать как крупнейший поставщик нефти и газа, уверен глава американского МВД.

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