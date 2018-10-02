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Дело Кирилла Серебренникова 1 час назад
Дело Серебренникова направлено в суд
Обвинительное заключение по уголовному делу "Седьмой студии" передано в суд. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратурой Российской Федерации.
Дело расследовалось в отношении Кирилла Серебренникова, Юрия Итина, Алексея Малобродского и Софьи Апфельбаум. Они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
По данным следствия, подозреваемые с 2011 по 2014 год похитили 133 миллионов рублей бюджетных денег из 214 миллионов рублей, которые были выделены министерством культуры на финансирование проекта "Платформа". Соучастники по указанию Серебренникова от имени "Седьмой студии" заключали фиктивные договоры на выполнение работ. Деньги, которые передавались под видом оплаты за мнимые услуги, были обналичены и возвращены участникам преступной группы.
При этом в министерство культуры предоставлялись подложные отчеты о якобы выполненных работах. Эти документы без проверки подписывала глава департамента министерства Софья Апфельбаум.
Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что на имущество подозреваемых был наложен арест. В этом списке — квартира Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, автомобили фигурантов дела стоимостью около 7 миллионов рублей, дорогие ювелирные украшения, а также денежные средства (5 тысяч евро, около 100 тысяч долларов).
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