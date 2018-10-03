Тесть Роналду оказался наркоторговцем

Журналисты выяснили, что отец девушки знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду дважды сидел за наркоторговлю. Впервые 69-летний Хосе Родригес был осужден за участие в сбыте запрещенных веществ в 2003 году, сообщает Sun.

Отец возлюбленной Роналду, Джорджины Родригес, пытался контрабандой провезти кокаин на 130 тысяч долларов из Испании во Францию. Мужчина был пойман и арестован на 11 лет.

Впрочем, в 2008 году Хосе Родригеса освободили досрочно. Тем не менее, на свободе он долго не продержался. Вскоре мужчина вновь сел за контрабанду гашиша стоимостью 1,3 миллиона долларов, теперь уже из Марокко в Испанию. Отец Джорджины Родригес вновь оказался на свободе в 2013 году.

Роналду встречается Родригес с 2017 года. Осенью того же года у них родилась дочь Алана Мартина. Пара живет в гражданском браке.

Ранее сообщалось, что на футболиста вновь завели дело об изнасиловании.