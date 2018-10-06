Вертолет с замгенпрокурора РФ упал после убийства пилота

Стали известны подробности катастрофы вертолёта AS-350 B3 в лесу близ деревни Вонышево в Костромской области 3 октября. При падении погибли четыре человека, в том числе заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян.

Как стало известно радио "Говорит Москва" от источника, близкого к расследованию, скорее всего пилот Станислав Михнов был убит до катастрофы. По одной из версий, Михнова застрелили двумя выстрелами из карабина в спину. После катастрофы тела погибших сильно обгорели.

Ранее высказывались версии о том, что 54-летний Михнов не справился с пилотированием, допустив столкновение вертолета с деревьями.

В руководстве Костромской области рассказали, что пилот не получил разрешения на полет. Пассажиры вертолета, включая Саака Карапетяна, летели на охоту.