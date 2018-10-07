Нетаньяху заявил, что договорился о встрече с Путиным

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что договорился встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает газета Haaretz. Встреча, о которой Нетаньяху объявил на заседании своего кабинета в Иерусалиме, станет первой после инцидента с российским самолетом-разведчиком Ил-20, сбитым над Средиземным морем 17 сентября.

Самолет был сбит системой ПВО Сирии С-200, однако в российском Минобороны возложили вину за это на Израиль: в это время израильские самолеты атаковали объекты на территории Сирии, сирийские средства ПВО вели ответный огонь, и одна из сирийских ракет попала в российский самолет. По заявлению военного ведомства РФ, израильские летчики "подставили" российский Ил-20 под удар сирийских ПВО. На борту сбитого самолета находились 15 российских военных, все они погибли.

В отношениях России и Израиля наблюдаются первые после инцидента с Ил-20 признаки потепления, отмечает Haaretz. Израильское издание цитирует субботнее сообщение арабской газеты Asharq Al Awsat о том, что Россия якобы пытается открыть каналы коммуникации между Израилем и Ираном с целью "уменьшить напряженность и предотвратить трения" в Сирии после поставки туда российских комплексов противовоздушной обороны С-300. По сообщению Asharq Al Awsat со ссылкой на осведомленный российский источник, не исключается, что Москва может выступить посредником между Тель-Авивом и Тегераном.