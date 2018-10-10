Премию American Music Awards в номинации "Артист года" вручили Тейлор Свифт

Американская поп-певица Тейлор Свифт удостоена престижной музыкальной премии American Music Awards (AMA) в главной номинации "Артист года".

Свифт победила во всех четырех категориях, в которых была представлена, включая номинацию "Лучший поп/рок-альбом", сообщает ТАСС.

Лучшим исполнителем был признан Пост Мэлоун. Лучшим группой стал хип-хоп-коллектив Migos. Лучшей песней года стала композиция Havana в исполнении Камилы Кабельо и рэпера Янг Тага.

American Music Awards была учреждена в 1973 году в качестве альтернативы премии "Грэмми", учрежденной в 1958 году. Награды присуждаются на основе результатов онлайн-голосования, тогда как в "Грэмми" — на основании голосов членов Национальной академии искусства и науки звукозаписи.

Рекорд по количеству побед принадлежит Майклу Джексону (24 награды). Рекорд по количеству побед на премии среди групп принадлежит группе Alabama (23 награды). Среди певиц данный рекорд принадлежит Уитни Хьюстон (22 награды).