Космонавты с "Союза МС-10" вернулись в Москву после аварии

Экипаж космического корабля "Союз МС-10" вернулся с "Байконура" после аварии, сообщает РИА Новости. Самолет Ту-134 доставил российского космонавта Александра Овчинина и американского астронавта Ника Хейга в Москву.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла в четверг. "Союз-ФГ", ракета-носитель, не смогла вывести "Союз МС-10" с экипажем МКС на орбиту. Космонавты смогли эвакуироваться в спасательной капсуле, пострадавших нет.

Предположительно, авария могла произойти из-за одного из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя, который не отделился вовремя, а затем ударил по центральному блоку. Причиной этому, возможно, стали несработавшие пиропатроны системы разведения ступеней.

Расследовать ситуацию будет специальная комиссия Роскосмоса. Все пилотируемые пуски к МКС, нынче проводимые только с "Байконура" и только на российских "Союзах", прекращены до выяснения причин происшествия.