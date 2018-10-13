Подмосковную заводчицу загрызли доги

В подмосковном Быково заводчицу бордосских догов насмерть загрызли два ее пса.

Проводится проверка, передает РИА Новости.

Это не первый случай в Подмосковье, когда собаки калечат и убивают людей. В июле тибетский мастиф напал на девочку 11 лет, еще один пес загрыз полуторагодовалого ребенка.

Бродячие собаки весной напали на молодую пару, передает ТАСС.