Российский боец ММА Сергей Харитонов попал в аварию в США

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов попал в дорожно-транспортное происшествие в США. В момент аварии Харитонов вел в Instagram прямой эфир, где отвечал на вопросы подписчиков. После ЧП спортсмен сообщил, что жив и здоров.

Как Харитонов подчеркнул в комментариях под видеозаписью, за рулем автомобиля был не он, в его машину "въехали пьяные отморозки".

В поединке на турнире Bellator 207 в США 12 октября Сергей Харитонов победил американца Роя Нельсона нокаутом в первом раунде.

Харитонов одержал 28 победу в ММА при шести поражениях.

Позднее Харитонов сказал, что не видит у американца Чейла Соннена шансов на победу в бою с россиянином Фёдором Емельяненко, напоминает РИА Новости.

Полуфинальный бой Гран-при Bellator в тяжелом весе между Емельяненко и Сонненом пройдет в пригороде Нью-Йорка в субботу, 13 октября 2018 года в 21:00 по восточному времени США.