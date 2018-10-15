Кремль: Трамп не озвучил прямых обвинений в адрес Путина

Любые обвинения в адрес президента России Владимира Путина в причастности к отравлениям и убийствам на политической почве являются необоснованными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не озвучил никаких прямых обвинений в адрес Путина, а если бы и озвучил, никаких аргументов, подкрепляющее это обвинение, нет и быть не может, сообщает ТАСС.

Этим заявлением Кремль отреагировал на интервью Трампа каналу CBS, а котором, отвечая на вопрос о причастности Путина к убийствам и отравлениям, президент Америки лаконично ответил: "Вероятно". Песков отметил, что это — не более, чем лингвистическая разность, к которой нужно относиться гибко, и что другого ответа от президента США быть не могло, но на основании этих слов не стоит утверждать, что Трамп допустил причастность Путина к преступлениям.

По версии Великобритании, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу британской стороны, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери паралитиком семейства "Новичок". Тереза Мей, премьер-министр Великобритании, 5 сентября заявила, что на Скрипалей покушались россияне с паспортами на имена Руслана Боширова и Александра Петрова, а британские спецслужбы назвали их агентами Главного управления Генштаба ВС РФ. "Дейли телеграф" сделала заявление, что в ходе расследований было установлено: Боширов вовсе не Боширов, а якобы имеющий госнаграды полковник Анатолий Чепига, а настоящее имя Александра Петрова – Александр Мишкин.

Кремль отреагировал на это заявление, пояснив, что никаких данных о награждении человека с фамилией Чепига Путиным не имеет, а после обнародования якобы настоящего имени Мишкина отказался от всяких дискуссий по этому поводу, заявив, что все это – не более, чем домыслы для тиражирования СМИ.