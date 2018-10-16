Эквадор опубликовал правила поведения Ассанжа в своем посольстве

Представители лондонского посольства Эквадора, где с 2012 года находится основатель WikiLeaks Джуллиан Ассанж, опубликовали новые правила поведения политического беженца на своей территории. Ассанж должен убирать за котом и не пользоваться Wi-Fi, сообщает Guardian.

В последнее время Ассанж начал докучать своим защитникам. В июле президент Эквадора заявил, что основателю WikiLeaks необходимо покинуть посольство страны в Лондоне, а глава местного МИД Эквадора Хосе Валенсия сказал, что основатель WikiLeaks не может вечно скрываться на чужой территории.

Кроме того, за шесть лет пребывания австралийца в посольстве произошел ряд скандалов, связанных с его дорогостоящей охраной, а также с отказом Ассанжу в доступе к Интернету.

Тем не менее, в настоящий момент основатель WikiLeaks все еще находится в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в США и суда по делу о разглашении секретных данных.

13 октября власти Эквадора опубликовали новые правила поведения для Ассанжа. В частности, ему запретили "вмешиваться во внутренние дела других стран", так как это может навредить внешней политике Эквадора, а также обязали убирать за живущим у него котом, которого в противном случае пригрозили отдать в приют.

Кроме того, основателю WikiLeaks запретили принимать больше трех гостей за раз, обязав согласовывать их состав с представителями посольства. Также отныне Ассанж обязан сам покупать себе еду и платить за Интернет, прачечную и лекарства. Политзаключенному практически отрезали доступ к посольскому Wi-Fi и обязали регулярно мыться.

Представители посольства Эквадора заявили, что оставляют за собой обязанность оплачивать коммунальные расходы, но в остальном Ассанжа едва ли не полностью перевели на самообеспечение.