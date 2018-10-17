Число погибших от урагана "Майкл" в США увеличилось до 29 человек

В США число жертв последствий урагана "Майкл", который уже рассеялся, увеличилось до 29 человек. По прогнозам властей, оно продолжит расти.

Как уточняется, 20 человек погибли в штате Флорида – пять – в Вирджинии, три – в Северной Каролине и один – в Джорджии. В настоящее время продолжаются поиски местных жителей, с которыми контакт был утрачен из-за удара стихии. По последней информации, таких людей более тысячи. Предполагается, что кто-то из них погиб. В связи с этим власти прогнозируют рост числа жертв, передает ТАСС.

Ураган "Майкл" достиг южного побережья Соединенных Штатов в минувшую среду. Огда ему была присвоена четвертая категория из пяти по шкале Саффира — Симпсона. Позднее ураган начал ослабевать. "Майкл" принес в страну проливные дожди и сильнейшие ветры, приведя к разрушениям и наводнениям в нескольких регионах на юго-востоке США.