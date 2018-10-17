"По глупости, наверное": убивший родителей и бабушку москвич не смог назвать причину расправы

Подозреваемый в жестоком убийстве родителей и бабушки 22-летний москвич признал свою вину на допросе, но не смог объяснить причину кровавой расправы. По официальной версии МВД, устроенная на улице Летчика Бабушкина резня стала следствием бытового конфликта.

"Не было веских причин, по глупости, наверное. Я понимаю, какую глупость совершил", — рассказал Владислав Е.

Соседи характеризуют выпускника колледжа предпринимательства как крайне тихого и спокойного человека, который особо не появлялся на людях. В полицейских сводках он тоже не проходил — за ним не числится ни единого административного правонарушения. Однако около трех часов ночи 17 октября он набросился с ножом на спящую бабушку, а когда на ее крики прибежали родители, зарезал и их. Осмотр места происшествия и тел говорит о том, что молодой человек преследовал отца и мать по квартире и целенаправленно добивал их.

Спустя шесть часов после убийства, как отмечает "МК", Владислав позвонил 15-летней сестре, живущей в спортшколе, и рассказал о содеянном, после чего на месте появились полицейские.

Отцу Владислава в среду исполнилось 50 лет, но намеченные торжества по случаю юбилея его сын превратил в панихиду. В момент нападения, по собственному признанию, он был трезв.

"Раскаиваться и исправляться, но если будет только такая возможность", — так ответил увлекавшийся компьютерными играми и лечившийся от наркозависимости молодой человек на вопрос о том, как он дальше будет жить с таким грузом.

Подозреваемого ждет психиатрическая экспертиза.