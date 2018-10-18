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18 октября 201812:24

"Рубин" отстанет от еврокубков на один сезон

rubin-kazan.ru

УЕФА отстранил казанский "Рубин" от участия в еврокубков сроком на один сезон. Подобное наказание вынесено казанцам за несоблюдение финансового фэйр-плей. Расходы клуба превысили доходы.

В мае 2014 "Рубин" уже был оштрафован за подобное нарушение на 6 миллионов евро. Клуб обязался решить эту проблему, но не смог этого сделать. УЕФА повторно наказал клуб из Казани. И если "Рубин" в двух ближайших сезонах добьется права сыграть в Лиге чемпионов или Лиге Европы, то он не сможет этого сделать.

В последний раз "Рубин" играл в Лиге Европы в сезоне 2015,16. В нынешнем чемпионате казанцы занимают пятое место после 10 туров.

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