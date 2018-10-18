Путин: сообщения о работах над биологическим оружием в Грузии вызывают тревогу

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не берется судить о достоверности информации о разработке биологического оружия на территории Грузии, но если это так, то это очень опасно.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства заявил, выступая на ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи.

По словам российского президента, данные исследования связаны с последними достижениями в области генетики и заключаются в том, что разрабатываются препараты, которые могут влиять на людей, в зависимости от его принадлежности к той или иной национальной группе.

Он сослался на то, что такие опыты проводятся на собаках и крысах и у них уже во втором-третьем поколении наступают кардинальные изменения первоначального облика.

"Если это так, то это представляет большую угрозу", — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось о том, что 73 человека погибли в Грузии в ходе испытания на собственной земле американского биологического оружия.