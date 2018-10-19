В Киеве задержаны девять захватчиков квартиры Максаковой

В Киеве задержаны девять человек, которых подозревают в том, что они пытались захватить квартиру Марии Максаковой на бульваре Тараса Шевченко, сообщает прокуратура украинской столицы. В полицию обратилась сама оперная певица.

По словам певицы Максаковой, ей позвонила няня и рассказала, что неизвестные люди взломали дверь и требуют собрать вещи. В этот момент в квартире также находился двухлетний сын Максаковой Ваня, сообщает телеканал "Россия 24".

Оперная певица Мария Максакова была в другом городе, но тут же вылетела в Киев. Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова подчеркнула, что квартира арестована по решению суда и какие-либо манипуляции с ней незаконны.

Девять задержанных подозреваются в самоуправстве, по этой статье Уголовного кодекса Украины проводятся досудебное расследование произошедшего. Мария Максакова заявляла, что в нападении на квартиру участвовали 15 человек. По мнению экс-депутата Госдумы, к захвату квартиры может быть причастен бывший начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов.

Оперная певица выступала истцом в деле о продаже нежилого помещения в одном из строений делового центра "Москва-Сити" ее падчерицей Екатериной Вороненковой Денису Панаитову. По мнению Максаковой, дочь ее бывшего мужа Дениса Вороненкова обманули, заплатив ей 38 миллионов рублей при оговоренной цене сделки 120 миллионов.

В 2016 года Максакова вместе с Вороненковыи уехали из России на Украину, мотивировав отъезд политическими причинами. Следственный комитет России посчитал, что это попытка скрыться от следствия: экс-депутат был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

23 марта 2017 года экс-депутат Думы Вороненков был убит в центре Киева. 18 октября 2018 года Шевченковский районный суд Киева приступил к рассмотрению по сути дела против Ярослава Тарасенко и Александра Лося, обвиняемых в соучастии в убийстве Вороненкова.