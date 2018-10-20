Промежуточные выборы в конгресс США - предлог для новых нападок на Россию

Промежуточные ноябрьские выборы в американский конгресс станут новым предлогом для нападок на Москву. Об этом заявили в российском посольстве в США.

В ведомстве подчеркнули, что "санкционный маховик требует все новых обоснований" того, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США два года назад.

Хотя доказательств этого до сих пор не представили, некоторые американские политики продолжают вести "лозунговую дипломатию", голословно обвиняя Москву в кибератаках.

При этом предложения России сотрудничать в сфере кибербезопасности остаются без ответа, передает телеканал "Россия 24".