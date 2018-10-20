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20 октября 201812:03

Центр подготовки: Росляков "отстрелялся хорошо"

Учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, подозреваемый во взрыве и убийстве десятков людей в своем учебном заведении, в июле успешно прошел обучение безопасному обращению с оружием в центре подготовки "Эгида +" в Симферополе. Во время обучения он вел себя уверенно, практический экзамен сдал хорошо, рассказали в центре.

Керченский стрелок прошел шестичасовую программу, утвержденную Министерством образования: четыре часа теории и два — практики. Его учили, из чего состоит оружие, как его разбирать, заряжать, прицеливаться и стрелять. Он сдал теорию, три контрольных выстрела из гладкоствольного оружия — пробный и два зачетных — произвел уверенно.

Кроме своего возраста Росляков ничем не выделялся среди обучающихся, рассказали в центре подготовки: он был спокойным, уверенным и малоразговорчивым, отстрелялся хорошо, а на вопрос, где учился, сказал, что занимался стрельбой.

На момент прохождения обучения Росляков был совершеннолетним, все документы, необходимые для прохождения обучения, он предоставил, передает РИА Новости. Стоимость обучения составляла шесть тысяч рублей, однако Росляков заплатил четыре тысячи, сославшись на тяжелое материальное положение и на то, что живет один с матерью.

По итогам обучения ему выдали сертификат, датированный 18 июля 2018 года: этот документ был необходим для получения лицензии на покупку оружия. Спустя три месяца, 17 октября, Росляков взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, где учился, а затем устроил стрельбу из ружья Hatsan Escort Magnum Guard PS-4 турецкого производства.

Его жертвами стали 20 человек, в том числе пять работников колледжа, пострадали более 50 человек. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", переквалифицированное позже на статью "Убийство". В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.

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