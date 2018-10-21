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Ситуация вокруг КНДР 52 минуты назад

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21 октября 201817:49

Трамп сравнил письма Кима с любовными посланиями

EPA

Президент США Дональд Трамп сравнил с любовными посланиями письма, которые он получал от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. По словам Трампа, письма Кима свидетельствуют о продуктивных отношениях. Американский лидер пообещал показать эти письма журналистам, передает РИА Новости.

Ранее президент США заявлял, что в ходе переговоров в Сингапуре с лидером Северной Кореи они "влюбились друг в друга", и эти слова уже стали объектом критики со стороны СМИ.

Первый в истории саммит США и КНДР прошел в Сингапуре 12 июня текущего года. По итогам встречи лидеры двух стран подписали документ, в соответствии с которым Вашингтон США обязался предоставить Пхеньяну гарантии безопасности, а последний, со своей стороны, подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Сейчас администрации двух стран обсуждают возможность новой встречи Трампа и Ким Чен Ына.

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