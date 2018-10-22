Захарова опубликовала фото рабочего обеда Лаврова и Болтона

Глава МИД России Сергей Лавров вечером в понедельник, 22 октября, проводит встречу с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. Встреча проходит в формате рабочего обеда в особняке МИД на Спиридоновке. Фотографию встречи опубликовала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Помощник президента США уже провел переговоры с Николаем Патрушевым — встреча длилась около пяти часов, а завтра, 23 октября, пройдет встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Все переговоры так или иначе касаются ситуации вокруг решения Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это сегодня главный и наиболее острый вопрос.

В Кремле рассчитывают услышать от Болтона разъяснение намерений американского президента.