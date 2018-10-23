Суд оставил Вышинского под арестом

Херсонский апелляционный суд отклонил жалобу защиты главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского об отмене решения о его аресте.

Как передает ТАСС, об этом общественность известил адвокат журналиста Андрей Доманский.

Он подчеркнул, что следующее судебное заседание планируется на следующей неделе и, поскольку 4 ноября истекает срок содержания Вышинского в СИЗО, следствие, видимо, будет ходатайствовать о продлении ему меры пресечения.

Защитник подчеркнул, что главред "РИА Новости Украина" чувствует себя удовлетворительно, сообщив, что ему будут переданы все необходимые медикаменты препараты.

Доманский отметил, что защита будет ходатайствовать о необходимом врачебном обследовании Вышинского и предоставления ему квалифицированной медицинской помощи.

Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины по обвинению в госизмене. 17 мая городской суд Херсона арестовал журналиста. 6 июля прокуратура Украины предъявила ему обвинение о незаконном обращении с оружием. Арест был продлен. Главному редактору агентства "РИА Новости Украина" грозит лишение свободы до 15 лет.