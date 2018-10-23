Болтон не привез Путину оливковую ветвь из США

Это была полезная, местами достаточно жесткая, но конструктивная встреча. Так оценил президент России Владимир Путин свою встречу с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в Москве. При этом Путин подчеркнул, что Москва удивлена недружественными действиями и шагами со стороны США.

"Мы же даже практически не отвечаем ни на один ваш шаг, — подчеркнул Владимир Путин. — Нет, это все продолжается и продолжается".

Особенно удивительны для Кремля действия Вашингтона после вполне конструктивной встречи президентов России и США в Хельсинки, отмечает ТАСС. В Москву Джон Болтон привез известие о том, что Дональд Трамп хочет выйти из российско-американского Договора о ракетах средней и малой дальности. Этот договор положил начало разрядке на европейском континенте.

Путин пояснил Джону Болтону, что Россия стремится искать в отношениях с США точки соприкосновения, несмотря на различные подходы к вопросам. При этом президент России пояснил, что у него много вопросов к Болтону не только как к представителю Трампа, но и как к специалисту по разоружению и контролю за вооружениями.

"Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан, с одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны — оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики, с 13-ю оливками. Вопрос: ваш орлан все оливки уже склевал, остались одни стрелы?" – задал тон разговора президент России.

Болтон выразил надежду, что найдет ответы вопросы Путина, но оливковую ветвь с собой не привез.

"Я так и думал", — разрядил начало переговоров ответной шуткой Путин.

"Если вы помните, оливковая ветвь располагается в правой лапе у орлана, так что он демонстрирует свои приоритеты именно таким образом", — добавил Болтон.

"На гербе США есть надпись: "Единство в многообразии", — не остался в долгу в этом соревновании на знание государственной символики США Путин. — Поэтому, несмотря на различные подходы, можно и нужно искать эти точки соприкосновения".

Болтон считает, что выход США из договора по ракетам не сделает мир опаснее.