Болтон: предложение Путину посетить США остается в силе

Президенты России и США во время встречи в Париже обсудят возможность полноформатного саммита в Вашингтоне. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его мнению, саммит может состояться уже в будущем году, а затем последует ответный визит Дональда Трампа в Москву. "Но обоим лидерам предстоит это обсудить", — отметил Болтон.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, остается ли в силе приглашение Владимиру Путину посетить американскую столицу, он сказал: "Да, оно в силе".

Также Джон Болтон подчеркнул, что Вашингтон твердо намерен выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, это решение является ясным и однозначным, так как договор уже устарел. В Москву он прибыл для того, чтобы "проинформировать российских коллег" о том, что Америка готова "двигаться в этом направлении".

Как сообщалось ранее, встреча президентов России и США может состояться 11 ноября в ходе мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны. Предыдущая произошла двух лидеров прошла 6 июля в Хельсинки. Трамп и Путин беседовали более двух часов.