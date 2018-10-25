Директор гатчинского завода "Авангард" отправлен под арест

Под домашний арест отправлен директор завода "Авангард" в Гатчине Георгий Михно. Это решение принял Гатчинский городской суд Ленинградской области. Он обвиняется в нарушении правил безопасности на взрывоопасном объекте, повлекшем смерть людей.

На пиротехническом заводе "Авангард" 19 октября 2018 года произошел взрыв, напоминает ТАСС. Погибли пятеро рабочих. Еще одиннадцать получили травмы. Продуктами горения после взрыва в том числе отравилась 13-летняя девочка. Взрыв нанес ущерб построенной в 1800 году кирхе святого апостола Петра.

Сотрудники Следственного комитета по Ленинградской области выявили, что в день происшествия на территории завода "Авангард" были несколько человек, которые не трудоустроены на предприятии и не прошли аттестацию для работы в цехах по производству пиротехнических изделий. Это граждане Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана. Они и нарушили технологию производства и меры безопасности. Вследствие этого и произошел взрыв.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса России ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

За неделю до ареста директора завода под домашний арест был направлен главный инженер "Авангарда". Он, как и Георгий Михно, признал свою вину.