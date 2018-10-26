Горбачев о выходе США из договора о РСМД: объявлена новая гонка вооружений

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в специальной колонке для газеты The New York Times прокомментировал намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), назвав его объявлением новой гонки вооружений.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о РСМД, когда Москва его нарушает, поэтому выходят из договора. Как подчеркнул Трамп, США будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя". Лишь после этого Вашингтон будет готова остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений.

Бывший президент СССР, подписавший ДРСМД более 30 лет назад, написал: "Была объявлена новая гонка вооружений".

Как напомнил Горбачев, выход США из договора – не первая жертва милитаризации международной обстановки. В 2002 году Соединенные Штаты вышли из договора по ПРО, а в текущем году – из соглашения по иранской атомной программе.

Бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Горбачевым, бывшим тогда генеральным секретарем ЦК КПСС, и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года, напоминает РИА Новости.