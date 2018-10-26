Федун засомневался в кандидатуре Кононова на пост наставника "Спартака"
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун выразил свои сомнения в потенциальном назначении на пост главного тренера "красно-белых" Олега Кононова. Функционер раздумывает над целесообразностью назначения специалиста, который на данный момент является наставником тульского "Арсенала".
"Общего согласия по кандидатуре Олега Кононова внутри менеджмента "Спартака" нет, — сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомого с ситуацией. – Пока назначение специалиста поддерживают лишь некоторые его члены, главным из которых является Андрей Федун – брат Леонида Федуна. В свою очередь, сам владелец клуба с несколькими другими топ-менеджерами сомневаются в должном уровне Кононова и целесообразности его назначения".
Напомним, что Олег Кононов является одним из главных кандидатов на пост главного тренера "Спартака" после того, как ранее в отставку был отправлен итальянский специалист Массимо Каррера. Помимо россиянина на вакантное место также претендует француз Лоран Блан. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера является испанец Рауль Рианчо, под руководством которого футболисты "Спартака" уже провели один матч — в Лиге Европы москвичи сыграли вничью с шотландским "Рейнджерс".
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