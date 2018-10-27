Путин пообещал Кубани помощь федцентра

Президент России Владимир Путин пообещал Краснодарскому краю помощь из федерального бюджета. "Нужно сделать все, чтобы людям помочь", - заявил глава государства.

Выполнять поручение президента по оценке ущерба инфраструктуре региона и жителям будут губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава МЧС Евгений Зиничев, пишет РИА Новости.

Кондратьев и Зиничев лично рассказали Путину о ликвидации ЧП в районах Краснодарского края, пострадавших от ливней и подтоплений.

По последним данным, в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи погибли шесть человек, ранены 60.