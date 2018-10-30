Скандал в Ельце: была кирха, стал строительный магазин
В Липецкой области разгорается скандал, связанный с реконструкцией уникального здания — кирхи, построенной в начале XX века. Чем заменили готические арки и шпили? И почему так негодуют соцсети?
Поверить сложно, но это здание – протестантская церковь. Нет, она не была подпольной. Да, она в готическом стиле. Арки, шпили, колонны – все это есть здесь. Даже круглое окно с витражами. Правда, теперь где-то глубоко под штукатуркой, сайдингом и металлочерепицей. Вот так здание выглядело до того, как новый владелец решил сделать ремонт.
"Это уникальное историческое здание, аналогов которому немного, — подчеркивает Денис Ляпин, доктор исторических наук Елецкого государственного института имени Бунина. — Оно было построено в 1904 году как протестантская кирха. Этому предшествовал перевод драгунского полка с территории Польши. Офицеры были протестанты и католики".
Чего только не натерпелась кирха за время своего существования. Разумеется, службы после прихода к власти советов больше не проводились, а в 90-е годы из него и вовсе сделали пивной бар "Ладья", но даже когда здесь выпивали шумные компании, кирху еще можно было узнать. Сейчас же внутреннее наполнение соответствует внешнему – это магазин стройматериалов. Простой и незамысловатый, как и весь нынешний облик здания. Соцсети, разумеется, негодуют:
"Как вообще такое допускается? Это же уничтожение истории. Отреставрировали".
"Процесс реставрации одного из красивейших зданий Ельца — старинной лютеранской кирхи — закончился сносом большинства архитектурных элементов и превращением здания в типовой магазин стройматериалов. Как это развидеть теперь?"
Отозвался об этом евроремонте и известный блогер Илья Варламов. На странице в ЖЖ он проследил процесс реставрации. По фото видно, что в такой капитальной переделке здание явно не нуждалось.
Тенденция к приспособлению церквей под другие нужды, конечно, тренд общемировой, но не таким образом. "У них нет прихожан. Такие соборы и костелы продаются и находятся под защитой. Они бережно и кропотливо относятся к этой архитектуре, это обязательство", — говорит архитектор Ярослав Усов.
Здесь владельцы с обязательствами особо не заморачивались, хотя местная прокуратура даже выиграла суд против них:
"В 2014 году прокуратурой города Ельца было подано исковое заявление в Елецкий городской суд Липецкой области в интересах неопределенного круга лиц о возложение на собственников обязанности заключить охранное обязательство по обеспечению сохранности объекта культурного наследия. Заочным решением исковые требования прокуратуры были удовлетворены".
Особого возмущения среди горожан, кстати, евроремонт кирхи не вызвал. Что же до фасада, даже если кто-то захочет вернуть ему первоначальный вид, отчистить всю штукатурку со старинных изразцов, будет очень сложно.
Скандал разгорается и в городе Боровск Калужской области. Чиновники сочли исторические здания в центре города "гнилушками" и "деревяшками", которые проще снести, чем реставрировать. Народ возмутился, снос приостановили.
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