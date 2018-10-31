Пять причин для ослабления рубля в ноябре

Ноябрь для рубля может стать непростым месяцем. Основные риски связаны с внешней конъюнктурой, которая может осложниться.

С одной стороны, в начале месяца пройдут выборы в Конгресс США. От итогов этого процесса может зависеть и будущее пакетов антироссийских санкций – для рубля это важно. Как только политическая составляющая в Штатах уляжется, парламентарии приступят к рассмотрению вопроса о новых санкционных ограничениях для России. Прежде всего, дело будет касаться возможностей инвестирования американских граждан и компаний в российский долг, но могут быть и варианты. Отчасти риск осложнений уже заложен в котировки рубля, но всплесков волатильности на фоне эмоций никто не отменял.

С другой стороны, в ноябре в силу вступят полномасштабные санкции США в адрес Ирана. Опять же, нефтяные котировки ранее отыграли весь этот негатив, но как только на рынок поступят факты, вполне возможны дополнительные колебания. Провал цен на нефть — техническая картина допускает вероятность снижения барреля Brent в область $75 и ниже — делает рубль уязвимым.

Кроме того, есть блок внутренних новостей, которые не добавляют общего оптимизма по поводу происходящего в экономике и финансовой системе. ВВП замедляется, и в ноябре этот тренд может быть продолжен. В то же время продолжает ускоряться индекс потребительских цен, и за счет эффекта пружины, которая разжимается, и за счет удорожания топлива в рознице. Усиление инфляции (плюс 0,2%-0,3% в месяц) также окажет на рубль давление.

Остаются вопросы со спросом на ОФЗ. Предыдущий аукцион Минфина по размещению госдолга оказался скорее минорным — первый из выпусков удалось легко продать, на второй в полном объеме покупателей не нашлось. Это значит, что зарубежные инвесторы трезво оценивают весь объем рисков и не желают ставить свои деньги под возможный удар. Помимо этого, продолжается отток средств нерезидентов с вторичного рынка ОФЗ, иностранцам сейчас принадлежит менее 25% всего объема.

По словам старшего аналитика "Альпари" Анны Бодровой, в тревожном ноябре доллар США может оставаться в пределах 65-67 руб., он будет стоить больше, если внешний фон преподнесет что-то очень неприятное для России и рубля. Евро проведет месяц в диапазоне 74-78 руб.

"Альпари" – ведущий международный финансовый бренд, владельцем которого является бизнесмен Андрей Дашин.