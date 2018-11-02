Ярошенко очень плохо и становится хуже

Летчик Константин Ярошенко, который находится в американской тюрьме, чувствует себя очень плохо. Об это со ссылкой на его супругу рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Жена и дочь Ярошенко виделись с ним шесть раз. По их словам, в камере, помимо него, находятся еще сто человек. На прогулку их выводят не каждый день, потому что часто ломается сигнализация, и прогулки отменяются с целью недопущения побега. Еда очень скудная.

Москалькова не стала рассказывать подробности здоровья Ярошенко, "потому что это врачебная тайна и личная жизнь человека". В целом она очень позитивно оценила тот факт, что впервые за прошедшие девять лет Ярошенко увидел близких, передает РИА Новости.

Российский летчик Константин Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 года и экстрадирован в США. Его признали виновным в подготовке транспортировки крупных партий наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы. В апреле 2016 года апелляционный суд отказал Ярошенко в пересмотре приговора.