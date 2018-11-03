Помпео намерен встретиться с "человеком номер два в КНДР"

Госсекретарь США Майк Помпео на следующей неделе намерен встретиться с "человеком номер два в КНДР" — главным советником северокорейского лидера Ким Ен Чхолем. Об этом он заявил в интервью Fox News. Ранее южнокорейское агентство Ренхап также заявляло о возможности этой встречи.

Помпео уверен, что "физически возможно" достичь ядерного разоружения Северной Кореи в течение года, передает РИА Новости. Он называет это "настоящим вызовом" и подчеркивает, что США не будет следовать сроку, установленному для денуклеаризации КНДР кем-либо другим.