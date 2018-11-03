Варфоломей выполняет "заказ" на РПЦ, а Порошенко нарушает Конституцию

Соглашение украинского лидера Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея лежит в исключительно политической плоскости, а сам Варфоломей хочет расчленить РПЦ, следуя указаниям из-за океана, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

С Иларионом солидарен зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По мнению Затулина, политизация веры продолжается. И инициатором этого действия выступают не верующие, а человек, который пришел к власти после госпереворота 2014 года.

РПЦ может это только осуждать, добавил Затулин, передает РИА Новости.

В свою очередь, протоиерей Николай Балашов подчеркнул, что Порошенко нарушает Конституцию Украины, а Варфоломей ведет диалог "не с теми, кто правомочен в подобных вопросах", сообщает "Интерфакс". Пресс-секретарь Патриарха Кирилла Александр Волков добавил, что президент Украины грубо вмешивается в дела Церкви.