В НАТО рассказали о трудностях альянса в случае войны с Россией

В случае военного столкновения с Россией страны Европы – участницы НАТО столкнутся с серьезными проблемами, связанными с транспортировкой контингента и военной техники. Такое мнение высказал глава Международного военного штаба альянса генерал-лейтенант Ян Брукс.

Как отмечает Брукс, сегодня члены НАТО столкнулись с недостаточной военной мобильностью по переброске техники и солдат на Восточный фронт. "В этом направлении предстоит сделать еще очень много работы", — цитирует слова Брукса журнал Defense News.

Во-первых, необходимо решить вопросы логистики – найти дороги, которые способны выдержать вес военной техники, отремонтировать устаревшие железнодорожные пути, увеличить пропускную способность ключевых портов.

Во-вторых, страны – члены НАТО должны заранее получить от союзников разрешение на пересечение их воздушного пространства и границ.

В НАТО неоднократно обращали внимание на существующие в альянсе проблемы логистического плана характера, напоминает РИА Новости. По мнению капитана ВМС США Джерри Хендрикса, для Вашингтона транспортировка вооружений превращается в растущую стратегическую проблему.

"Если у нас не будет сил обеспечения, которые нам необходимы для проведения операций такого масштаба, у нас нет потенциала для конкуренции с великими державами", — подчеркнул военный.