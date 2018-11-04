Убиты 19 причастных к расстрелу христиан у монастыря Святого Самуила

В Египте ликвидированы 19 боевиков, причастных к расстрелу автобуса с христианами в провинции Эль-Минья два дня назад. По сообщению египетского МВД, уничтоженные боевики были членами террористической сети, причастной к целой серии нападений.

Последней из их атак стало нападение на автобус с коптскими паломниками у монастыря Святого Самуила Исповедника на юге страны 2 ноября. Египетским силам безопасности удалось обнаружить гнездо террористов, в ходе завязавшегося боя 19 из них были убиты. В логове террористов был найден схрон с оружием, боеприпасами и документами, передает ТАСС со ссылкой на информационный портал "Аль-Яум ас-Сабиа".

2 ноября боевики атаковали микроавтобус с христианами-коптами, которые возвращались в город Сохаг в центральной части страны из паломнической поездки. В колонне шли три автобуса, боевикам удалось перекрыть путь лишь одному из них. После этого по микроавтобусу открыли огонь из автоматов. В результате этой атаки семь человек были убиты и тринадцать — ранены.

Главная трасса к монастырю Святого Самуила в настоящее время закрыта по соображениям безопасности. Коптские паломники пользовались неохраняемыми объездными дорогами, на одной из которых и были атакованы.