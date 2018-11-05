Россиянка Просвирнова стала второй на этапе Кубка мира по шорт-треку

В канадском Калгари, где проходит этап Кубка мира по шорт-треку, российская спортсменка Софья Просвирнова завоевала серебро на дистанции 1000 метров. Она показала второй результат дня — 1 минута 30,350 секунды.

Голландка Сюзанна Схюлтинг финишировала с лучшим временем (1.29,257), завоевав золото. В тройке лучших оказалась и француженка Вероник Пьеррон (1.30,419).

Ранее на этапе Кубка мира в Калгари россиянка Екатерина Ефременкова заняла третье место на дистанции 1500 метров.