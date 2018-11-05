Шнур отреагировал на изнасилование дознавательницы в Уфе стихом

Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение о своей реакции на групповое изнасилование девушки-дознавателя в отделении полиции в Уфе. "Я глазам своим не верю", — пишет Шнуров, называя трех бывших сотрудников полиции, подозреваемых в изнасиловании своей сослуживицы, не людьми, а зверьми.

Изнасилование 23-летней девушки-дознавателя произошло 30 октября. По версии следствия, его совершили 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району майор Павел Яромчук, 50-летний экс-глава ОМВД по Кармаскалинскому району Башкирии подполковник Салават Галиев и 51-летний начальник отдела полиции по Уфимскому району полковник Эдуард Матвеев.

Все подозреваемые в преступлении были уволены со службы за совершение поступков, порочащих честь и достоинство. Суд 2 ноября определил всем троим меру пресечения в виде ареста. Пострадавшая сотрудница полиции — дочь начальника одного из силовых подразделений МВД Башкирии.