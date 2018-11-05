Отравление Скрипалей: ресторан Zizzi снова открывается

В британском Солсбери 6 ноября вновь открывается для посетителей итальянский ресторан Zizzi, в котором обедали в день своего предполагаемого отравления в марте бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства объявил заведение безопасным после тщательной дезинфекции, проведенной военными.

По словам операционного директора сети Zizzi Фила Бойда, в руководстве компании не рассматривали возможность закрыть ресторан в Солсбери, хотя вид заведения с установленным перед ним заграждением стал символом истории с отравлением Скрипалей. Все восемь месяцев, в течение которых был закрыт ресторан Zizzi, его сотрудникам, не сумевшим найти работу в заведениях по соседству, полностью выплачивалась зарплата. Им также была предоставлена возможность получить психологическую помощь, пишет The Daily Telegraph.

В день нового открытия ресторана в меню не будут указывать цены блюд: посетителям предоставят возможность заплатить столько, сколько они сочтут нужным, а весь доход за день направят на благотворительность. По словам Бойда, в Zizzi надеются, что ресторан "станет частью следующей главы для Солсбери".

"Это важный шаг вперед. Мы продолжаем работу, цель которой — вернуть доверие приезжающих сюда людей и поддержать местных предпринимателей", — заявил изданию

По словам Алистера Каннингема, возглавляющего координационную группу по восстановлению Южного Уилтшира после инцидентов в Солсбери и Эймсбери, повторное открытие Zizzi — "значительный шаг вперед" для города, демонстрирующий его "возвращение к нормальной жизни".