"Государство вам ничего не должно": стало известно, сколько зарабатывает и на чем ездит Ольга Глацких

Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство "ничего не должно" подрастающему поколению, за 2017 год заработала более 1,5 миллиона рублей. Эти данные приводятся в декларации, размещенной на сайте регионального правительства.

Согласно документу, помимо заработка в 1,525 миллиона рублей у чиновницы в собственности находятся два земельных участка площадью 900 и 533 квадратных метра, 116-метровая квартира в собственности, две квартиры в пользовании, а также гараж, автомобили Mercedes-Benz ML 350 и "Лада"-212140. Годом ранее, когда Глацких возглавила департамент молодежной политики, ее доходы составляли 4,25 миллиона рублей.

Глацких, завоевавшая титул чемпионки мира по художественной гимнастике, когда-то обучалась спортивному мастерству именно в государственных спортивных школах, напомнила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она отметила, что проблема, скорее всего, носит системный характер — можно научить чиновника или молчать, или говорить красиво, однако это не изменит его реального неуважительного отношения к людям и это прискорбнее всего. С ней согласен глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев. "Глацких нечаянно сказала правду. В 1990-е государство не просило родителей нынешней молодежи рожать. Государство вообще еле дышало", — заметил он.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что Глацких должна принести свои извинения за свои высказывания. "Она должна немедленно извиниться перед ребятами, с которыми общалась", — сказал депутат.

Высказывание чиновницы говорит о некомпетентности и непонимании государственной политики в отношении молодежи, заявила член президиума Генсовета "Единой России", координатор партийного проекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова. Она выразила уверенность в том, что руководство Свердловской области адекватно отреагирует на грубые ошибки своих подчиненных.

Ранее в интернете появилось видео встречи директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких с волонтерами в Кировграде. Отвечая на вопрос о финансировании детских проектов, чиновница заявила детям, что "государство не просило их рожать" и "в принципе вообще ничего не должно".

Ольга Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях в художественной гимнастике. Главой департамента молодежной политики Свердловской области стала в 2016 году.