Икра, шашлык и крабы в колонии строгого режима: пиры для правой руки Цапка проверяет СК

Пир строгого режима: Следственный комитет тщательно изучает снимки из колонии, на которых осужденный за убийство двенадцати человек лакомится икрой, крабами и шашлыками. По всей видимости, к роскошным условиям, в которых сидит Вячеслав Цеповяз, причастны сотрудники ФСИН. Сколько денег уходило на деликатесы для киллера?

Тюремную роскошь Вячеслава Цеповяза — бандита из Кущевской ОПГ — через несколько дней после появления фотографий в Интернете все же решились пояснить в Управлении ФСИН по Амурской области. Шашлыки и крабы на столе, мобильный телефон в руках и отнюдь не строгий режим — все это, как оказалось, уже не раз становилось поводом для внутренних проверок. После серии резонансных материалов в СМИ начали новую.

Установлено, что данные фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году. Материалы проверки были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Скандальные снимки из мест не столь отдаленных Цеповяз отправлял своей бывшей супруге — Наталье Стришней. Именно со ссылкой на нее их и публикуют в социальных сетях. Вот бандит из Кущевки наслаждается крабами, возглавляет шикарное застолье с красной икрой и мидиями, выпивает вместе с друзьями. А вот на другом снимке — прямо на территории колонии правая рука главаря Кущевской ОПГ жарит шашлыки. Кто выдал отбывающему наказание за решёткой убийце Цеповязу острые шампуры с деревянной ручкой — вопрос, которым задались десятки тысяч пользователей социальных сетей. Ведь их можно использовать как орудие очередного преступления. Как правило, сотрудники ФСИН, которые несут дежурство непосредственно в колонии, не вооружены. В их распоряжении в лучшем случае резиновые дубинки.

Пояснения дал заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

Сигналы о том, как "сытно и красиво" сидит Цеповяз, поступали во ФСИН гораздо раньше. Мы провели проверку в прошлом году, все подтвердилось. Что тут скажешь — избежать коррупции в дальних регионах бывает сложно, особенно, если у преступника, который вступает в сговор с сотрудниками, дар убеждения и главное — сумасшедшие деньги. По результатам проверки, было наказано несколько сотрудников.

Есть на снимках и еще одна любопытная деталь — мобильный телефон. Цеповяз, судя по всему, не привык пользоваться тюремным таксофоном. Да и в Интернет со стационарной "трубки" не выйдешь, а тут, пожалуйста, все блага цивилизации на ладони. Проверку пиршеств кущевского бандита на личный контроль сегодня взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

При наличии в действиях сотрудников ФСИН признаков должностных либо коррупционных преступлений Александром Бастрыкиным дано указание незамедлительно принять решение о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники Управления ФСИН по Амурской области утверждают, что сейчас условия содержания Цеповяза ничем не отличаются от других осужденных. Сидеть бандиту с Кущевки осталось 15 лет. В 2013 году его приговорили к 20 годам колонии.

Жестокое убийство в станице Кущевской Краснодарского края произошло в ноябре 2010-го. Бандиты убили фермера Сервера Аметова, его жену Галину, их гостей и четырех детей. После подожгли дом, чтобы замести следы. На месте преступления следователи нашли в общей сложности 12 погибших. А через неделю правоохранители задержали заказчика жестокой расправы — лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка и организатора массового убийства Вячеслава Цеповяза. Последний был правой рукой Цапка, и именно он избрал самый жестокий способ убийства фермера.

Жестокость преступлений Цеповяза никак не соотносится с тюремными шашлыками, крабами и свободным доступом в Интернет. Выводы проверки Следственного комитета и внутренней инспекции ФСИН будут представлены, вероятно, уже в ближайшее время.